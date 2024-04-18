Москва, 18 апреля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы молодого человека зарезали из-за конфликта на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 17 апреля в районе Люблино. Причиной конфликта, который перерос в поножовщину, стало парковочное место.

Следственные органы провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По версии следствия, 21-летний обвиняемый припарковал автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. Он сделал молодому человеку замечание. В ходе словесного конфликта подозреваемый начал бить своего оппонента ногами и руками, а потом ударил ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Он скончался от полученных травм и ранения.

Нападавший с места происшествия скрылся.

«Личность подозреваемого установлена. В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры к его обнаружению», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

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Момент начала конфликта засняли камеры видеонаблюдения.

По данным Telegram-канала «112», у подозреваемого просрочена регистрация и в стране он находится незаконно. Он может передвигаться на «Жигулях» или BMW.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля житель Кургана напал с ножом на мальчика. Злоумышленника задержали. По данным следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии на мосту на шоссе Тюнина, с собой у него был нож. Мужчина ранил подростка. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Вооружённый ножом мужчина 12 апреля напал на сотрудников полиции в центре Уфы. Полицейские обратили внимание на странного молодого человека, который ходил кругами по улице Карла Маркса. В руках у него был нож. Когда к мужчине приблизились, он стал наносить ранения полицейским и самому себе. Правоохранители применили табельное оружие для задержания злоумышленника. Его доставили в больницу с ранением. Пострадали два полицейских.

Нападавшим оказался местный житель, 1995 года рождения.