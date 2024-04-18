Москва, 18 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве москвича из-за парковки на более тяжкую статью, сообщили в Главном следственном управлении СК в Москве.

СК России. Кадр из видео Место преступления

«В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет 18 апреля возбудил уголовное делу по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на юго-востоке Москвы на улице Краснодарской, которое произошло 17 апреля 2024 года. Для дальнейшего расследования уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Юго-Восточного административного округа столичного главка СК.

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования убийства.

Подозреваемый в убийстве припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, после чего местный житель сделал ему замечание. Словесная перепалка переросла в драку. В результате водитель нанёс мужчине удар в живот и скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Силовики установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, нелегально находящегося в России. Выяснилось, что, скрываясь, он несколько раз поменял машины.

Правоохранители 18 марта задержали по делу об убийстве мужчины из-за парковки в Москве отца и друга подозреваемого. По месту жительства подозреваемого прошли обыски.