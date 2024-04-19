Москва, 19 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего подозреваемого в убийстве мужчины на парковке жилого дома в Москве.

ГУ МВД Шахин Аббасов

«Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на улице Краснодарской. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В свою очередь, столичный СК уточнил в Telegram-канале, что подозреваемого вместе с двумя соучастниками задержали в Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта на парковке. 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, и местный житель сделал ему замечание. Произошла драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

На следующий день Следственный комитет сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, находящегося в России нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

Брошенный автомобиль предполагаемого убийцы вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль работу по поиску и задержанию подозреваемого.

Позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски. В ходе следственных мероприятий дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, а непосредственного подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из столичного региона.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве из-за парковки в Москве дома у подозреваемого в преступлении изъяли 44 млн рублей.