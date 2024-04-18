Москва, 18 апреля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Следователи и криминалисты столичного СК вечером 18 апреля начали осмотр автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве мужчины на парковке жилого дома в Москве.

СК России. Кадр из видео

В ходе следственных мероприятий из одного автомобиля изъяли интересующие следствие предметы и документы, среди которых оказался пневматический пистолет.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта на парковке. 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, и местный житель сделал ему замечание. Произошла драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

На следующий день Следственный комитет сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, находящегося в России нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

Брошенный автомобиль предполагаемого убийцы вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль работу по поиску и задержанию подозреваемого.

Позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски. В ходе следственных мероприятий дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, а непосредственного подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из Москвы.