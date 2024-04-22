Алиев прилетел в Москву на переговоры с Путиным
Москва, 22 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным, сообщила 22 апреля пресс-служба азербайджанского лидера.
«Алиев 22 апреля отправился с рабочим визитом в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что по прилёте его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.
Лидеры двух стран намерены рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития отношений России и Азербайджана и обменяться мнениями по актуальной региональной проблематике.
Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. При этом российский лидер заявил, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку.
18 марта Алиев также поздравил Путина с победой на выборах президента РФ. В беседе с ним азербайджанский лидер выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства Москвы и Баку. Стороны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.