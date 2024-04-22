Люксембург, 22 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз войдёт в 14-й пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны стран ЕС в Люксембурге.

Global Look Press

Он назвал принятие очередного пакета санкций одним из наиболее важных шагов. Предполагается, что в него войдёт запрет на импорт сжиженного природного газа, уточнил министр.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия приступила к разработке 14-го пакета санкций сразу после утверждения предыдущего набора мер 23 февраля. В 13-й пакет вошли ограничения в отношении 106 физических и 88 юридических лиц из России и ряда других стран.

Совет Европейского союза 12 апреля принял директиву, устанавливающую уголовную ответственность за обход санкций на уровне содружества. В Совете ЕС подчеркнули, что намеренный обход рестрикций должен повлечь за собой лишение свободы в качестве максимального наказания.