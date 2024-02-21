Брюссель, 21 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В очередной, 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли три компании из Китая, а также индийские и турецкие юридические лица, с которыми организация запретит любые бизнес-контакты. Об этом 21 февраля сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В публикации уточняется, что в санкционный список фирм и предприятий ЕС вошли три компании из материкового Китая, обвинённые Брюсселем в поставках в Россию «чувствительных технологий», которые якобы применяют в украинском конфликте.

Кроме того, впервые введут санкции против компаний из Индии и Турции, помогающих военно-промышленному комплексу России получать доступ «к запрещённым (в рамках санкций ЕС. — Прим. Ред.) товарам и технологиям».

В новом пакете санкций также примут запрет на выдачу виз и заморозят активы главы минобороны КНДР Кан Сун Нама за якобы поставленные России баллистические ракеты.

Помимо того, в 13-й санкционный пакет ЕС войдут запреты на поставки России электронных чипов и гирокомпасов для военных систем. Авторы сообщили, что новые санкции официально утвердят к 24 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель написал, что новый пакет санкций ЕС против России коснётся предприятий российского оборонного сектора и обходящих санкционные ограничения компаний. По его словам, Брюссель внесёт в новый санкционный список почти 200 физических и юридических лиц.

Евросоюз 20 февраля продлил ещё на год антироссийские санкции, введённые после воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ЕС также оставил за собой право принять дополнительные санкционные меры в случае необходимости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 декабря 2023 года заявил о провале ставки на санкционный блицкриг против российской экономики, однако на Западе не готовы признать ошибки. По его словам, причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение.