Брюссель, 12 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Совет Европейского союза 12 апреля принял директиву, устанавливающую уголовную ответственность за обход санкций на уровне содружества. Об этом говорится опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе.

Global Look Press

«Сегодня Совет Европейского союза принял закон, касающийся минимальных правил Евросоюза для преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами или осуществление запрещённой финансовой деятельности. Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также могут повлечь наказание», — сказано в публикации.

Отмечается, что страны-члены содружества должны обеспечить соблюдение исполнения наказаний соразмерно совершённому деянию. При этом в Совете ЕС подчеркнули, что намеренный обход рестрикций должен повлечь за собой лишение свободы в качестве максимального наказания.

Кроме того, юрлица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершено лицом, занимающим руководящее положение в компании. В таких случаях санкции могут включать в себя дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и лицензий на осуществление экономической деятельности, уточняется в пресс-релизе.

После принятия директивы она должна вступить в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Вместе с тем подчёркивается, что у государств-членов будет 12 месяцев, чтобы включить положения директивы в своё национальное законодательство.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

9 апреля первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что членам Евросоюза всё труднее даются переговоры на тему новых антироссийских санкций. Скорее всего, очередной пакет будет затрагивать лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционного давления, сказал он.

31 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что российская экономика демонстрирует стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам. Эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что в дальнейшем европейские страны будут продолжать слабеть в экономическом плане и станут больше зависимы в этом вопросе от США. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм подчеркнула, что государства Европы «выстрелили себе в ногу», заставив Россию уйти от механизмов контроля Запада, это сделало её ещё более самостоятельной.

По итогам 2023 года экономика России, реальные доходы населения и инвестиции выросли, санкции не повлияли на РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил глава Минфина.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года отметил, что многим иностранным компаниям невыгодны западные санкции. Глава государства добавил, что, несмотря на санкционные меры, число работающих в России зарубежных компаний не сокращается, а растёт.