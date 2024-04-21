В США заявили, что к концу следующей недели передадут Украине ATACMS
Сенатор Уорнер: США к концу следующей недели передадут Киеву ракеты ATACMS
Вашингтон, 21 апреля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, одни будут включать ракеты ATACMS, заявил 21 апреля глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
«Я надеюсь, что после того, как президент подпишет <…> эти материалы передаlen к концу недели», — заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния в программе «Лицом к нации» на CBS News.
Как сообщил Уорнер ведущей программы Маргарет Бреннан, Украина получит от США дальнобойную артиллерию и ракеты ATACMS.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.
Украина уже получала от США ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их против российских объектов. Ещё в ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.
Президент России Владимир Путинназывал большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.