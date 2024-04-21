Вашингтон, 21 апреля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, одни будут включать ракеты ATACMS, заявил 21 апреля глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Я надеюсь, что после того, как президент подпишет <…> эти материалы передаlen к концу недели», — заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния в программе «Лицом к нации» на CBS News.

Как сообщил Уорнер ведущей программы Маргарет Бреннан, Украина получит от США дальнобойную артиллерию и ракеты ATACMS.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.

Украина уже получала от США ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их против российских объектов. Ещё в ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

Президент России Владимир Путинназывал большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.