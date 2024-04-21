Донецк, 21 апреля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Российские военные с освобождением села Богдановка под Артёмовском сделали ещё один шаг к окружению Часова Яра в ДНР. Об этом заявил 21 апреля советник главы региона Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются ещё одним шагом на пути к окружению Часова Яра», — рассказал он ТАСС.

Текущее расположение российских сил позволяет расширить зону огневого контроля Часова Яра, уточнил советник.

Как сообщало ИА Регнум 21 апреля, российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка. При этом подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили мехбригаду ВСУ в районе Красногоровки и отразили две контратаки украинских формирований в районе Часова Яра. ВСУ потеряли в ходе боёв до 440 военных, три автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Перед этим, 19 апреля, в Минобороны сообщили об освобождении российскими войсками Первомайского на авдеевском направлении. 26 февраля ВС России освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, а 27 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное на том же направлении. На следующий день, 28 февраля, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское.