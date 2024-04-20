Свердловская область, 20 октября, 2003, 12:25 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления, за прошедшие выходные уральскими таможенниками из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств.

19 октября сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Уральской оперативной таможни в рамках оперативного мероприятия задержали женщину-курьера, у которой было изъято 1,2 килограмма героина.

В Екатеринбург женщина приехала из Киргизии железнодорожным транспортом и остановилась в гостинице "Большой Урал". Где и была задержана оперативниками после проведенного в ее номере осмотра. Наркотики нашли в колесах грузовой тележки для перевозки тяжелых вещевых сумок и прочего габаритного багажа. В резиновых шинах были проделаны отверстия, через которые героин, расфасованный по пакетам, и разместили в колесах тележки. Операция проводилась ОБКН Уральской оперативной таможни совместно с сотрудниками Госкомнаркоконтроля по Уральскому федеральному округу.

В настоящее время по факту контрабанды наркотических средств в отношении гражданки Киргизии (1971 г.р.) Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Конец рабочей недели выдался "урожайным" и для Челябинских таможенников. Так, в минувшую пятницу, 17 октября на автомобильном пункте пропуска Троицкого таможенного поста таможенники задержали машину ГАЗ - 3110 ("Волга"), которая под управлением гражданина России следовала из Казахстана в Россию. В ходе таможенного досмотра автомобиля под обшивкой дверей в салоне, а также в арках колес было обнаружено 83 пакета цилиндрической формы с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что это - марихуана. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 32 килограмма.

Операция проводилась совместно с ОБКН Челябинской таможни, УФСБ по Челябинской области и сотрудниками федеральной пограничной службы. По факту контрабанды наркотических средств в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

В целом, с начала 2003 года оперативными подразделениями Уральского таможенного управления из незаконного оборота изъято около 270 килограммов наркотических средств, что более чем в 6 раз превышает показатели прошлого года.