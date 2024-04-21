Вашингтон, 21 апреля, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Украина в любом случае потерпит крах, даже если США предоставят Киеву новый пакет помощи. Об этом 20 апреля написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) американский миллиардер Дэвид Сакс.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал голосование в Конгрессе по законопроекту о выделении Киеву почти $61 млрд.

По мнению предпринимателя, американское правительство может напечатать ещё больше денег, но это не позволит нарастить выпуск артиллерийских снарядов и ракет ПВО. Сакс считает, что Украине потребуются более крупные финансовые вливания, чтобы предотвратить тотальный проигрыш.

Миллиардер также полагает, что новый пакет помощи Киеву в размере $61 млрд станет точкой отсчета для ежегодного выделения средств в рамках нового вооружённого конфликта. Он наполнил, что на войну в Ираке и Афганистане США выделяли в году примерно такую же сумму, но в итоге Вашингтону эти военные кампании обошлись в триллионы.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Украине 20 апреля. После этого глава Белого дома призвал американский сенат согласовать указанный документ в кратчайшие сроки.

В свою очередь член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что решение законодательного органа выделить помощь Украине является позором для Вашингтона. Она подчеркнула, что продолжение финансирования Украины приводит к уничтожению целого поколения мужского населения этой страны.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер предупредил, что Киев не получит столько военной техники, сколько просит у США и других стран Запада, поскольку у них просто нет такого объёма вооружений. Он также считает, что даже в случае новых поставок оружия ВСУ не смогут победить из-за преимущества России в живой силе и вооружениях.