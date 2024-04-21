Вашингтон, 21 апреля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки планируют ввести санкции против подразделения армии Израиля. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщило Axios.

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Уточняется, что речь идёт о батальоне ЦАХАЛ «Нецах Йехуда». Издание отметило, что это может стать первым случаем, когда США введут ограничения в отношении израильской военной части.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона в ближайшие дни. Под американские рестрикции батальон может попасть за нарушение прав человека.

«Решение Блинкена относительно «Нецах Йехуда» основано на инцидентах, случившихся до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Они произошли на Западном берегу реки Иордан», ― уточнил источник.

Если санкции введут, батальон израильских бойцов больше не сможет рассчитывать на получение военной помощи со стороны Вашингтона и участие в совместных с США военных программах.

Госдеп США в конце 2022 года начал расследование в отношении «Нецах Йехуда», когда стало известно о причастности солдат батальона к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 17 апреля пообещал подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю и призвал палату представителей Конгресса США принять этот пакет до конца текущей недели. Он почеркнул, что решительно поддерживает этот пакет мер, направленных на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, оказание необходимой гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Палата представителей США 20 апреля проголосовала за принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю. Согласно документу, Израиль получит от Соединённых Штатов Америки $26 млрд, в том числе около $9,1 млрд на гуманитарные нужды.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.

США и Великобритания 18 апреля ввели санкции против Ирана за атаку по Израилю. Ограничительные меры направлены против лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана, а также иранской правительственной программой ракет и беспилотников.