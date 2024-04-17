Вашингтон, 17 апреля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю и призвал палату представителей Конгресса США принять этот пакет до конца текущей недели. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространённом Белым домом в среду, 17 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я решительно поддерживаю этот пакет мер, направленных на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, оказание необходимой гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — указал Байден.

Американский лидер выразил надежду на то, что палата представителей Конгресса США сможет согласовать и принять этот законопроект до конца текущей недели, и призвал Сенат последовать её примеру.

«Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру», — добавил Байден.

Как передавало ИА Регнум, накануне спикер палаты представителей Майкл Джонсон, указав на необходимость продвижения интересов национальной безопасности США на Ближнем Востоке, в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, призвал конгресс утвердить помощь Украине до конца недели. Инициативу Джонсона поддержали председатели комитетов по иностранным делам, вооружённым силам, разведке и бюджету.

Позднее Конгресс США подготовил законопроект, предписывающий Джо Байдену договориться с властями Украины о возмещении помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву в виде экономической и военной поддержки. При этом тот же законопроект обязывает Государственный департамент и Пентагон представить чёткую стратегию поддержки Украины.