Вашингтон, 18 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Великобритания ввели санкции против Ирана за атаку по Израилю, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном 18 апреля на сайте Белого дома.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

«Санкции направлены против лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана, а также иранской правительственной программой ракет и беспилотников, которая способствовала этому наглому нападению», — говорится в заявлении.

Байден добавил, что за время его нахождения на посту президента Вашингтон ввёл санкции против более чем 600 физических и юридических лиц. Он пообещал продолжать в том же духе.

На сайте Госдепа США заявили о введении санкций против 16 физических лиц в связи с атакой Ирана. Сообщается, что ограничения приняли в отношении тех, кто причастен к производству иранских беспилотников, а также в отношении партнёров компаний, связанных с КСИР.

Правительство Великобритании сообщило о введении санкций против 13 юридических и физических лиц. В чёрный список внесли в том числе внесли командующего центральным штабом ВС Ирана генерала Голяма Али Рашида, а также представителей руководства промышленной группы Shahid Baghe, производящей ракеты, и компаний, связанных с производством беспилотников Sarmad Electronic Sepahan Company и Aseman Pishraneh Engineering Services Company.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. От удара погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР.

Иран, отвечая на эту атаку, в ночь 14 апреля запустил по объектам Израиля более 200 ракет и ударных дронов. Обстрел длился более пяти часов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля призвала не допустить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Она отметила, что сложная ситуация в регионе сложилась из-за политики США, идущих на авантюры ради своих интересов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 апреля пообещал, что будет ответный удар на атаку Ирана. Командующий подразделениями по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов КСИР Ахмад Хакталаб 18 апреля заявил, что Иран будет обстреливать израильские ядерные объекты, если Тель-Авив ещё раз проявит агрессию.