Липецк, 20 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом 20 апреля сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

Губернатор в связи с этим призвал жителей следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах регионального правительства и МЧС, а также на одном из телеканалов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 апреля администрация Белгорода объявила опасность атаки БПЛА в городе. Ранее в этот же день силы противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью.

Позднее в этот же день в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. До этого опасность атаки дронов также объявили в Курской области, где привели в готовность для отражения возможной атаки силы ПВО.

Утром 20 апреля в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников через 7,5 часа после объявления. Тревогу также отменили в Воронежской и Курской областях.