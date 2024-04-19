Белгород, 19 апреля, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Белгороде, сообщили 19 апреля в городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написала мэрия в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области дрон ВСУ. Атаку удалось пресечь примерно в 18:50 мск.

В ночь с 18 на 19 апреля украинские военные попытались атаковать Белгород. Российская система ПВО сбила на подлёте к Белгороду 25 воздушных целей.

Утром Минобороны РФ уточнило, что Вооружённым силам России удалось сбить 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три БПЛА.