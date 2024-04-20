Белгород, 20 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в Белгородской области спустя 7,5 часа после объявления. Об этом в ночь на 20 апреля сообщили в пресс-службе белгородской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«РСЧС: Внимание! Отбой опасности (атаки. — Прим. ред.) БПЛА», — говорится в сообщении. Опасность атаки беспилотников в регионе отменили в 04:27 по местному времени (совпадает с мск) спустя 7,5 часа с момента объявления.

Об отмене тревоги в Воронежской области и Курской областях в своих Telegram-каналах сообщили губернаторы регионов Александр Гусев и Роман Старовойт соответственно.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 апреля в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины погибли два мирных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства. В Министерстве обороны РФ сообщили о трёх уничтоженных БПЛА самолётного типа.

В Курской области российские силы противовоздушной обороны сбили пять дронов.

Кроме того, в ночь на субботу украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе Смоленской области. Средства ПВО сбили воздушные цели, однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами.

В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, средства противовоздушной обороны отразили атаки шести БПЛА. При падении одного из сбитых беспилотников произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры в Выгоничском районе.