Москва, 20 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации потеряли за сутки до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Об этом на брифинге 20 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы украинская армия лишилась 152-мм самоходной пушки Dana чешского производства, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, а также двух гаубиц Д-20 и Д-30.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Украинские военные пытались атаковать позиции российских сил в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю в период с 13 по 19 апреля ВСУ потеряли на авдеевском направлении более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, 35 автомобилей, 19 орудий артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 американского производства.

В тоже время российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине в ответ на попытки ВСУ причинить ущерб промышленности и энергетике России. Для этого российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и дроны.

За сутки 19 апреля силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили штурмовик Су-25 и 213 дронов украинской армии, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.