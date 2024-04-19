Москва, 19 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Российские военные после освобождения населённого пункта Первомайское продвинулись далее на авдеевском направлении. Об этом 19 апреля заявили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и совместно с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили 53 контратаки украинских штурмовиков в районах Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР.

«За неделю ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, 35 автомобилей, 19 орудий артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США», — сообщил представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что в течение суток российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили семь контратак украинских штурмовиков. В боях ВСУ потеряли до 130 военных. ВС России отразили контратаки в районах населённых пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка, а также ударили по украинским позициям возле Артёмово, Семёновки, Нетайлово и Орловки.