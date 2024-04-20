Брянск, 20 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины при помощи беспилотников снова пытались атаковать территорию Брянской области. Однако безуспешно. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Губернатор также добавил, что в ночь на 20 апреля силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Навлинским и Клинцовским районами и один БПЛА самолётного типа над Климовским районом.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО 19 апреля отразили атаки шести беспилотников украинской армии в двух районах Брянской области.

Как уточнил Богомаз, пять дронов удалось сбить над территорией Выгоничского района. При падении одного из сбитых БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал. Ещё один дрон обезвредили в небе над Суземским районом.

По данным Минобороны, в ночь с 19 на 20 апреля российская система ПВО отразила атаки 50 беспилотных летательных аппаратов в более чем восьми регионах России. Из них в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях российские военные сбили по одному дрону, а в Тульской — два. Ещё восемь и десять БПЛА соответственно уничтожили в Курской и Брянской областях. Больше всего было обезврежено в Белгородской области — 26 беспилотников.