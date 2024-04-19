Курск, 19 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью. Об этом в пятницу вечером, 19 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам», — написал Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны, и призвал население сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 апреля опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

В Министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 по 22:00 мск сбили над территорией Белгородской области три украинских БПЛА. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ещё пять дронов были уничтожены в Выгочинском районе. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.