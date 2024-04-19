Липецк, 19 апреля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. В Липецкой области в пятницу вечером объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход… Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Также губернатор Липецкой области призвал граждан при обнаружении упавшего беспилотника не приближаться к его обломкам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 апреля опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгородской, а также в Воронежской и Курской областях. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в период с 21:00 по 22:00 мск сбили над территорией Белгородской области три украинских БПЛА.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ещё пять дронов были уничтожены в Выгочинском районе. В результате инцидента никто не пострадал, при падении обломков произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.