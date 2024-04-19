Брянск, 19 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в двух районах Брянской области, сообщил 19 апреля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Пять дронов удалось сбить над территорией Выгоничского района

«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом», — написал он в своём Telegram-канале.

При падении одного из сбитых БПЛА началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. По данным Богомаза, никто не пострадал.

Ещё один дрон обезвредили в небе над Суземским районом. Губернатор отметил, что в этом случае удалось избежать и ранения людей, и повреждений инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля опасность атаки БПЛА объявили в Курской, Воронежской и Липецкой областях. После этого в Курской области обезвредили два дрона ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили три беспилотника украинских войск над территорией Белгородской области.