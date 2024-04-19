В Брянской области при падении сбитого БПЛА загорелся объект энергетики
В Брянской области силы ПВО сбили шесть дронов, произошло возгорание на объекте
Брянск, 19 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в двух районах Брянской области, сообщил 19 апреля глава региона Александр Богомаз.
Пять дронов удалось сбить над территорией Выгоничского района
«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом», — написал он в своём Telegram-канале.
При падении одного из сбитых БПЛА началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. По данным Богомаза, никто не пострадал.
Ещё один дрон обезвредили в небе над Суземским районом. Губернатор отметил, что в этом случае удалось избежать и ранения людей, и повреждений инфраструктуры.
Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля опасность атаки БПЛА объявили в Курской, Воронежской и Липецкой областях. После этого в Курской области обезвредили два дрона ВСУ.
Кроме того, российские военные сбили три беспилотника украинских войск над территорией Белгородской области.