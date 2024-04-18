Белгород, 19 апреля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладов.

Mil.ru ПВО России

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

В Белгороде из-за воздушной атаки ВСУ выбило окна и посекло фасады в трёх частных жилых домовладениях. Кроме того, получили различные повреждения четыре складских помещения.

В одном из складов произошёл пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Повреждению также подверглись крыша гаража, 11 легковых автомобилей и корпус одного из промышленный предприятий.

В селе Таврово Белгородского района осколками посекло крышу надворной постройки и забор частного домовладения, а также повредило одну машину. На места, пострадавшие от атаки, прибыли сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе дважды на непродолжительное время срабатывала сирена ракетной опасности. В городе также объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ночью 18 апреля Вячеслав Гладков написал о 21 вражеской воздушной цели, уничтоженной российскими военными на подлёте к Белгороду. В Минобороны РФ в свою очередь проинформировали, что в ночь с 17 на 18 апреля система ПВО обезвредила 19 реактивных снарядов, 16 дронов, две ракеты и два малоразмерных воздушных шара.