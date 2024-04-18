Белгород, 19 апреля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности вновь начал действовать в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 18 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.

Спустя более чем 40 минут объявление об этой угрозе отменили.

Ранее указанный режим также объявлялся в Белгороде и Белгородском районе, однако сигнал тревоги отменили через 16 минут. Кроме того, жителей города предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 апреля ВСУ попытались атаковать Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, используя оперативно-тактические ракеты «Точка-У», снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», дроны и малоразмерные воздушные шары.

В Белгородской области удалось обезвредить 19 реактивных снарядов, 16 дронов, две ракеты и два малоразмерных воздушных шара, а в Ростовской — три БПЛА. В Воронежской области российские военные перехватили один беспилотник и уничтожили три воздушных шара ВСУ.