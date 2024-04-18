Москва, 18 апреля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 апреля в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях пресекли атаки ВСУ с использованием различных средств, сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Вооружённые силы смогли отразить удары оперативно-тактических ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и малоразмерных воздушных шаров.

«Средствами ПВО две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью, перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что в районе города Каменск-Шахтинский силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ. По его данным, атаку удалось отразить примерно в 02:00 по московскому времени.

Глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что вечером 17 апреля над территорией Воронежа подавили беспилотник ВСУ, при падении которого получила ранения одна женщина. Кроме того, были нанесены повреждения пилораме и двум частным домовладениям.

Вечером 17 апреля в Белгородской области сбили 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Кроме того, ночью 18 апреля глава региона Вячеслав Гладков сообщил о 21 воздушной цели, сбитой на подлёте к Белгороду.