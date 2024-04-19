Белгород, 19 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Без пострадавших не обошлось. Об этом 19 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«По данным медицины катастроф, два человека пострадали», ― уточнил в Telegram-канале глава региона.

У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги, второй также получила осколочные ранения нижней конечности.

Гладков добавил, что пострадавших на скорой повезли в областную больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Также в результате обстрела повреждены три частных дома.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 25 воздушных целей на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, в результате воздушной атаки ВСУ никто не пострадал.

Позднее в Минобороны уточнили, что российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата.

В Белгороде и Белгородском районе 18 апреля два раза за день объявляли режим ракетной опасности. Также жителей города предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

В обстрелов Белгородской области со стороны украинкой армии в ночь на 18 апреля пострадали два мирных жителя в Шебекино и Разумном-71.