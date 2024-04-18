Белгород, 18 апреля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. В результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. Об этом в четверг утром, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Ночь, к сожалению, вышла совсем не добрая. Два обстрела было… Пострадало два человека в Шебекино и в Разумном-71», — написал Гладков в социальных сетях.

Он уточнил, что один из пострадавших отказался от госпитализации и получает медицинскую помощь амбулаторно. Ещё одну женщину с осколочным ранением стопы доставили в городскую больницу №2.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 апреля около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позднее губернатор региона сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 21 воздушную цель на подлёте к Белгороду.

До этого вечером 17 апреля в Министерстве обороны России сообщили о перехвате 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. В результате той атаки со стороны киевского режима, по словам Гладкова, никто не пострадал.