Москва, 12 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко 11 апреля вновь подтвердил готовность к переговорам по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко о возможности возвращения к стамбульскому договору с Киевом и согласие президента России с этим тезисом.

За два года, которые прошли с момента переговоров в Стамбуле, многое изменилось, в России появились четыре новых региона, и абстрагироваться от этих реалий нельзя, но стамбульский договор может стать базисом для новых переговоров, сказал Песков.

«Как правило, переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что, в том числе можно опираться и на тот документ, но, естественно, с тех пор за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это (стамбульский договор. — Прим. ред.) могло бы быть неким базисом для начала переговоров», — сказал Песков.

Путин в ходе разговора с Лукашенко также акцентировал внимание на том, что никакие «форумы» по украинскому вопросу без участия России не смогут принести результат, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля в ходе переговоров с Путиным в Кремле Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора и отметил, что мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных. Путин заявил, что со стамбульским документом можно работать.

17 июня 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Украинские власти отказались от соглашения, как только Россия в соответствие с договорённостями отвела войска от Киева, подчеркнул президент.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.