Москва, 19 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и отбили 11 контратак украинских военных. Об этом на брифинге 19 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Формирования 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения Нацгвардии и 125-й бригады теробороны пытались атаковать позиции российских сил в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Терн в ДНР.

Вооружённые силы Украины в период с 13 по 19 апреля потеряли 380 бойцов, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

«На купянском направлении в течение недели подразделениями Западной группировки войск <…> нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад ВС и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Также украинская армия потеряла 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin американского производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав». Кроме того, российские войска уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили танк, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ на купянском направлении. Потери украинской армии в живой силе составили 30 военнослужащих. Также подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины.

За неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, 35 автомобилей, 19 орудий артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США.

Также за период с 13 по 19 апреля российские военные сбили 1278 беспилотных летательных аппаратов, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и пять авиабомб Hammer и JDAM.