Москва, 18 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили танк, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ на купянском направлении, сообщил 18 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также два 152-мм орудия Д-20», — заявил генерал-лейтенант.

На купянском направлении за минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины. Вооружённые силы России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР, добавил Конашенков.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп третьей штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.

Как сообщало 18 апреля ИА Регнум, подразделения ВС России, действующие на авдеевском направлении, за минувшие сутки улучшили тактические позиции и отразили семь контратак украинских штурмовиков. Потери украинской армии на этом направлении составили до 130 военных.

Как сообщили в Минобороны 18 апреля, российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов ВСУ, склады вооружения и топлива. ВС России нанесли поражение живой силе и технике в 126 районах.

Днём ранее, 17 апреля, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по личному составу и технике четырёх бригад ВСУ. Как заявил Конашенков, в ходе боёв ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».