Москва, 2 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч бойцов, а также лишилась 14 тысяч единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и бронемашин. Об этом 2 апреля заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«С января Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения», — сказал он.

Глава Минобороны уточнил, что в это число вошло свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Шойгу рассказал, что ВСУ в ходе попыток захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях потеряли более 3,5 тыс. бойцов. Он уточнил, что российские военные успешно отразили все атаки украинских войск, отбросив их за пределы территории России.

Ранее в этот же день командующий отдельным механизированным батальоном ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов заявил, что у украинских войск очень малы шансы на сдерживание Вооружённых сил России на нынешних рубежах. По его словам, в ряды ВСУ нужно мобилизовать как минимум 250 тысяч человек.