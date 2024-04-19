Москва, 19 апреля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Наталью Трухановскую уволили с поста ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина неделю назад, 12 апреля, сообщили 19 апреля в пресс-службе Министерства образования и науки.

РИА Новости/Нина Зотина

В ведомстве сообщили, что Трухановскую уволили 12 апреля приказом Минобрнауки в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

Также в министерстве сообщили, что увольнение связано с ненадлежащим контролем за процедурой проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства, факт которого выявила проверка в институте имени Пушкина.

Как сообщало ИА Регнум, «Известия» 19 апреля проинформировали об увольнении Трухановской. За день до увольнения глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с ректорами вузов потребовал усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранцев, а также по истории России и основам законодательства страны.

На следующий день утром в Институт русского языка приехал замминистра образования Константин Могилевский, его помощник и проректор МГУ Никита Гусев, назначенный и. о. ректора Института русского языка. В институте заявили, что об этом визите не предупреждали.

На совещании 18 апреля Фальков потребовал внести до 1 мая изменения в организацию проведения экзаменов для иностранцев. Теперь проводить экзамены на знание русского языка не смогут коммерческие организации.