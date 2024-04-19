Москва, 19 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности. Соответствующий приказ издало Минобрнауки. Об этом 19 апреля со ссылкой на сотрудников вуза сообщила газета «Известия».

Виталий Белоусов/РИА Новости Наталья Трухановская

О снятии ректора стало известно буквально на следующий день после совещания министра науки и образования Валерия Фалькова с ректорами вузов, на котором он потребовал усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

Исполнять обязанности ректора института будет Никита Гусев, который ранее занимал пост проректора МГУ.

Ранним утром в вуз приехал заместитель министра образования Константин Могилевский в сопровождении помощника. Вместе с ними прибыл и новый руководитель университета.

«Нас никто не предупреждал о визите сотрудников министерства, только с утра про это узнали. Руководства на месте не было, мы ему сообщили о нештатной ситуации», ― сообщили представители вуза.

Как сообщало ИА Регнум, Рособрнадзор 17 апреля вынес предупреждения пяти российским вузам, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку для мигрантов.

18 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков провёл совещание с ректорами высших учебных заведений. Он потребовал усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

Кроме того, Фальков потребовал до 1 мая исключить из процедуры выдачи сертификатов мигрантам о знании русского языка всех коммерческих партнёров вузов, проводящих экзамены. Также министр поручил заключить договоры с государственными вузами, чтобы в каждом регионе конкретный местный вуз отвечал за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев.