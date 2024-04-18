Москва, 18 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, а также выдавать им соответствующие сертификаты. Исключить частные компании из процедуры проведения экзамена до 1 мая поручил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом 18 апреля сообщили в ведомстве.

Донат Сорокин/ТАСС

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнёров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», ― сообщило министерство в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что такие меры направлены на усиление контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства страны.

Кроме того, министр поручил заключить договоры с государственными вузами, чтобы в каждом регионе конкретный местный вуз отвечал за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев.

В Минобрнауки уточнили, что сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному имеют право девять университетов, подведомственных министерству, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.

Кроме того, глава ведомства поручил усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) посчитала целесообразным включение в экзамен для трудовых мигрантов проверку устной речи. В ведомстве пояснили, что большинству находящихся в стране иностранных специалистов в различных жизненных ситуациях часто приходится вступать с россиянами именно в устную коммуникацию.

В Рособрнадзоре напомнили, что на сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патента, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен.

Рособрнадзор 17 апреля вынес предупреждения пяти российским вузам, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку для мигрантов.