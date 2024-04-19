Москва, 19 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Россия убеждена, что нужно продолжать специальную военную операцию на Украине, заявил 19 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Станислав Красильников/РИА Новости

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию», — заявил министр.

Как отметил глава МИД, российская сторона обозначает готовность к переговорам, но разговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским бессмысленны.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров также заявил 19 апреля, что нагнетаемая Западом тема о необходимости «нанесения поражения» России свидетельствует об агонии и истерике, а не о воинственном настрое.

Летом 2023 года Лавров заявил, что Россия не может и никогда не откажется от целей, объявленных в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Глава МИД отмечал, что Россия знает, за что воюет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

В июне 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что цели и задачи спецоперации корректируются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер. Глава государства неоднократно заявлял, что цели СВО должны быть выполнены.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.