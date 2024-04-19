Москва, 19 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Нагнетаемая западными странами тема о необходимости «нанесения поражения» России свидетельствует об агонии и истерике, а не о воинственном настрое. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что звучащие в западных странах высказывания о потере влияния в будущем переустройстве Россией с партнёрами мира говорят о понимании того, что сейчас происходит формирование нового и справедливого миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину, однако не смогли договориться по этому вопросу. Он добавил, что Париж намерен сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в украинском конфликте.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс 18 апреля признал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу 2024 года. В связи с этим он призвал американских конгрессменов одобрить законопроект, который позволит Белому дому выделить средства для помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что киевский режим подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной для США. Представитель Кремля подчеркнул, что новый пакет американской помощи не повлияет на ход спецоперации, так как специалисты невооруженным глазом видят ситуацию на передовой, складывающуюся не в пользу Украины.