Москва, 13 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Цели и задачи специальной военной операции корректируются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», — сказал Путин.

В беседе с президентом участвуют журналисты, блогеры, авторы Telegram-каналов.

На встрече с военкорами Путин, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что российская армия потеряла 54 танка. Часть этой техники подлежит восстановлению. Украинская сторона потеряла 360 бронемашин различного типа и более 160 танков.

Спецоперация ВС России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ неоднократно заявлял, что цели СВО должны быть выполнены и что российская армия одержит победу.