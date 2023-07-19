Москва, 19 июля, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Россия не может и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения специальной военной операции (СВО), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их целей освобождения всей территории до границ 1991 года», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Лавров заявил, что для России невозможно отказаться от целей спецоперации. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Россия выполняет определённые цели в ходе СВО. Представитель Кремля уточнил, что при удачном стечении обстоятельств и соответствующем отношении Киева конфликт может завершиться переговорами.

Также глава МИД назвал одной из целей спецоперации решение гуманитарных проблем на Украине.