Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Власти Израиля не будут официально брать на себя ответственность за ракетный удар по территории Ирана. Об этом 19 апреля написала газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности страны.

IMAGO/Stefan Zeitz / Stefan Zeit/Global Look Press

«Око за око, зуб за зуб. Израиль нанёс ответный удар, так как на него было совершено нападение», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тель-Авив не будет брать на себя ответственность за удар из стратегических соображений, потому что иранская сторона назвала атаку «взрывом на заводе» и желает избежать эскалации.

По словам источников, они не понимают, для чего Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности Израиля к ударам, когда США «следовало бы промолчать», чтобы сохранить «достоинство» Ирана и избежать эскалации ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 апреля американский телеканал ABC сообщил о нанесении Израилем ракетного удара по Ирану, после чего ряд иранских СМИ сообщили о взрывах у аэропорта в городе Исфахане.

Иранское государственное агентство IRIB заявило о сработавшей в нескольких иранских провинциях системе противовоздушной обороны из-за приближения БПЛА. Позднее появились сообщения об уничтожении некоторого количества дронов над Исфаханом.

Утром 19 апреля агентство Tasnim сообщило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировали. Телеканал NBC позднее заявил, что Тель-Авив начал оценивать эффективность нанесённого им по Ирану удара и нанесённый ущерб.