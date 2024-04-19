Вашингтон, 19 апреля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Власти Израиля занялись оценкой эффективности нанесённого ими удара по территории Ирана. Об этом 19 апреля сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесённый ущерб», — сказал он.

При этом представитель израильских военных отказался комментировать телеканалу сообщения об ударе, отметив, что у Тель-Авива нет новых предписаний для мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 апреля телеканал ABC сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Затем несколько иранских СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане.

Иранское госагентство IRIB со ссылкой источник заявило, что в ряде провинций страны сработала система противовоздушной обороны из-за приближения нескольких дронов. Позднее стало известно, что ПВО Ирана уничтожили некоторое количество БПЛА над Исфаханом.

Утром 19 апреля иранское информационное агентство Tasnim написало, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировали. До этого оно сообщило, что ядерные иранские объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.