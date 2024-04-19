Тегеран, 19 апреля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в некоторых провинциях Ирана после подлёта нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило 19 апреля государственное иранское агентство IRIB со ссылкой на свой источник.

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Ранее появилась информация, что силы ПВО Ирана сбили несколько беспилотников над территорией иранского города Исфахана в центральной части страны.

Как передавало ИА Регнум, ночью 19 апреля по московскому времени телеканал ABC распространил информацию о том, что Израиль нанёс удар по Ирану. После этого иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане.

В связи с этим над несколькими иранскими городами авиакомпании якобы приостановили полёты гражданских судов. По данным телеканала CNN, от курса отклонились не менее восьми самолётов.