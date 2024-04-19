Вашингтон, 19 апреля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу 2024 года. Об этом 18 апреля заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс в ходе выступления на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что [президент России] Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — сказал он.

Глава ЦРУ на фоне этого призвал членов Конгресса США одобрить законопроект о выделении дополнительного финансирования, который позволит Белому дому направить средства на поддержку Киева. По словам Бёрнса, в противном случае «картина будет гораздо более ужасной».

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля спикер нижней палаты Майкл Джонсон заявил, что внесёт на рассмотрение разные документы о помощи Украине, Израилю и Тайваню, вместо общего, чтобы конгрессмены приняли решение отдельно по каждой из стран. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон против разделения пакета помощи.

Главы комитетов палаты представителей Конгресса США 16 апреля заявили о поддержке план спикера нижней палаты об утверждении помощи союзникам отдельными пакетами. Они указали на то, что готовы принять необходимые документы до конца недели.

Нижняя палата Конгресса 17 апреля опубликовала законопроект, согласно которому президент США Джо Байден должен будет договориться с Киевом о возмещении американской помощи. Документ также обязывает Госдеп и Пентагон разработать и представить чёткую стратегию по поддержке Украины в течение 45 дней после вступления его в силу.