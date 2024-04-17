Вашингтон, 17 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов подготовила законопроект, который предписывает американскому президенту Джо Байдену договориться с киевским режимом о возмещении помощи, которую оказывает США. Документ 17 апреля опубликовали на сайте Конгресса.

Oliver Contreras / Pool via CNP / Global Look Press Президент США Джо Байден

«Не позже 60 дней после принятия данного законопроекта президент обязан заключить соглашение с правительством Украины о возмещении Украиной Соединённым Штатам экономической помощи, предоставленной Украине Соединёнными Штатами», — говорится в документе.

При этом законопроект предполагает выделение на помощь Украине $60,84 млрд, из них $23,2 млрд должны пойти на восполнение американских арсеналов, из которых отправляли вооружение для ВСУ. Кроме того, документ предписывает президенту предоставить киевскому режиму ракеты ATACMS.

Законопроект также обязывает Госдеп и Пентагон разработать и представить чёткую стратегию поддержки Украины в течение 45 дней после вступления документа в силу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля главы комитетов палаты представителей Конгресса США заявили, что поддерживают план спикера нижней палаты Майкла Джонсона об утверждении помощи зарубежным союзникам, в том числе Украине. Они также заявили о готовности принять необходимые документы до конца недели.

При этом Джонсон 15 апреля заявил, что вместо рассмотрения законопроекта о выделении общего пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню внесёт на рассмотрение разные документы, чтобы законодатели приняли решение отдельно по каждой стране. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация против разделения пакета помощи союзным государствам.