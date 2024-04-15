Вашингтон, 15 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Американская администрация выступает против того, чтобы палата представителей Конгресса США разделяла законопроект о выделении помощи Израилю и Украине. Об этом на брифинге 15 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос о возможности принятия отдельного документа, который касался бы только поддержки израильской стороны. Кирби отметил, что палате представителей следует одобрить законопроект, который ранее уже принял Сенат Конгресса США.

Координатор подчеркнул, что в вопросе предоставления помощи как ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), так и ВСУ необходимо действовать быстро.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствовало упоминание Украины. Израильской стороне решили предоставить $14,3 млрд.

При этом президент США Джо Байден пообещал, что наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если документ не будет предусматривать пункт о финансировании Украины. В середине февраля 2024 года Сенат США одобрил проект закона о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США.

Вместе с тем спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой. 12 апреля член Конгресса США Марджори Тейлор Грин не исключила, что после 14 апреля Джонсон может представить законопроект, который свяжет помощь Израилю с выделением $60 млрд Украине.