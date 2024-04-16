Вашингтон, 17 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. С заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, в том числе Украине, на этой неделе выступили главы влиятельных комитетов палаты представителей Конгресса США. Об этом 16 апреля сказано в опубликованном документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Председатели комитетов по иностранным делам, вооруженным силам, разведке и бюджету поддержали план, предложенный спикером палаты представителей Майклом Джонсоном. В заявлении указано, что план Джонсона продвигает интересы национальной безопасности страны на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе. Отмечается, что неспособность Конгресса утвердить помощь на критические нужды национальной безопасности играет на руку противникам США.

«Мы не можем себе позволить растрачивать время, когда речь заходит о нашей национальной безопасности. Нам необходимо принять этот пакет помощи на этой неделе», — поясняется в заявлении конгрессменов-республиканцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спикер палаты представителей Конгресса США Джонсон на текущей неделе внесёт на рассмотрение отдельный законопроект о помощи Украине взамен общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности. Спикер уже проинформировал однопартийцев о намерении внести на рассмотрение новый пакет помощи Украине в размере $60 млрд.

При этом 15 апреля Джон Кирби в ходе брифинга в очередной раз заявил, что Белый дом выступает против того, чтобы палата представителей Конгресса США разделяла законопроект о выделении помощи Украине.