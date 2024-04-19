Исфахан, Иран, 19 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь авиарейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе Израиля. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Согласно ресурсам отслеживания полётов, несколько авиарейсов отклонили от маршрута в воздушном пространстве Ирана. CNN насчитало по меньшей мере восемь рейсов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил полёты над некоторыми иранскими городами. В частности, приостановка затронула авиарейсы через Тегеран, Исфахан и Шираз.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 апреля иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане в центральной части страны. Отмечалось, что в районе города находится крупная авиабаза иранских военных, а также объекты, которые могут быть связаны с иранской ядерной программой.

1 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по израильской территории, применив более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.