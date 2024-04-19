Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Власти Израиля предупредили Соединённые Штаты Америки о планах нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов. Об этом 19 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников, передавших информацию на правах анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

При этом конкретных данных не приводится. Отмечается, что представители Совета национальной безопасности США и Пентагона отказались от комментариев.

О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране сообщил телеканал ABC со ссылкой на анонимный правительственный источник в США. Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника также подтвердил, что данные удары являются ответом Израиля на атаку Ирана 13 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране. Авиаперевозчики без объяснения причин начали перенаправлять свои самолёты, маршрут которых проходит над западной частью Ирана.

Взрывы прогремели в районе аэропорта в Исфахане в центральной части Ирана после того, как появились сообщения об ударе Израиля по иранской территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Позднее издание The Jerusalem Post сообщило, что Тель-Авив определился с тем, каким будет его ответ на удар со стороны Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации заявил, что Россия призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта и сдержанности.