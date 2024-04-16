Тель-Авив, Израиль, 17 апреля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, каким будет её ответ на недавний удар Ирана, написала 16 апреля газета The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

The State of Israel Флаг Израиля

Вместе с тем точная дата ответного шага пока не выбрана. По информации журналистов, Израиль может отложить ответ на более длительный срок.

В публикации приводится заявление начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви, который заявил, что армия не принимает мер, чтобы позволить населению жить обычной жизнью на этой пасхальной неделе.

Журналисты отмечают, что ответом Израиля может стать нанесение ударов по иранским ядерным объектам или по базам запуска беспилотников и баллистических ракет. Кроме того, израильские власти рассматривают сценарий с введением санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или с совершением кибератаки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В ответ на эту атаку Иран в ночь с 13 на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотников. 15 апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль ответит на этот удар. Он отметил, что еврейское государство не станет поддаваться эмоциям и поступит «мудро».

15 апреля иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран предупредил США о своей жёсткой реакции в случае, если Израиль решится провести новую атаку в ответ на недавний удар Ирана по израильской территории.